18-Jährige hilflos in ihrem Auto verbrannt

15.01.2017, 13:41 Uhr

Nach einem Frontalzusammenstoß fing der Wagen Feuer und Ersthelfern war es nicht möglich, die junge Frau zu befreien.

AIGEN-SCHLÄGL. Die 18-jährige Autolenkerin aus Aigen-Schlägl fuhr am Sonntagmorgen, 15. Jänner, auf der Dreisesselberg-Straße in Richtung Ulrichsberg. Aufgrund der mit Schneematsch bedeckten Straße kam die junge Frau in einer leicht abschüssigen Rechtskurve ins Schleudern und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen ein entgegenkommendes Auto, gelenkt von einer 49-jährigen Fahrerin aus Kläffer am Hochficht. Der Pkw der 18-Jährigen geriet unmittelbar nach dem Zusammenstoß in Brand. Ersthelfern, die nach dem Unfall stehen blieben, konnten die Frau nicht mehr aus dem brennenden Fahrzeug befreien. Sie verbrannte hilflos in ihrem Auto.Die 49-Jährige konnte sich noch selbst aus dem Auto befreien. Sie wurde von den Ersthelfern aus der Gefahrenzone in Sicherheit gebracht. Die Rettung brachte sie mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Rohrbach. Das Feuer griff auch noch nach dem zweiten Fahrzeug. Beide Fahrzeuge brannten total aus..