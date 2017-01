3. Haslacher Zipflbob-Rennen am Bründlberg

14.01.2017, 09:37 Uhr

Nähere Details:

Gewertet werden Erwachsene ab 15 Jahren und Kinder von 7 bis 14 Jahren. Zudem wird es eine Zipfelcross-Wertung (4 Starter gleichzeitig) sowie eine Best-Dress-Wertung für den am besten verkleideten Teilnehmer geben. Das Erwachsenen-Rennen wird um 13 Uhr starten, die Kids sind bereits ab 10 Uhr dran. Jeweils davor gibt es die Möglichkeit, auf der Strecke zu trainieren. Auch eine Zipfelcross-Wertung (4 Starter gleichzeitig) ist geplant. Startgeld: Erwachsene: 5 Euro, Kinder: 2 Euro. Ausrüstung:Handschuhe und Helm. Die Siegerehrung findet ab 17.30 Uhr in der Skiclub-Hütte am Bründlberg statt. Anmeldung (bis 26. Jänner): funevents.haslach@gmail.comMehr auf Facebook unter: 3. Haslacher Zipflbobrennen am Bründlberg