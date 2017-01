41-Jähriger mit gefälschtem Führerschein unterwegs

29.01.2017, 09:24 Uhr

Wiener gab bei Polizeikontrolle an, er habe nie einen Führerschein besessen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Linz und der BH Rohrbach angezeigt.

ST. PETER AM WIMBERG. Wie die Polizei bereichtet, wies ein 41-Jähriger aus Wien am 28. Jänner 2017, um 21 Uhr, bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle in St. Peter am Wimberg einen im Jahr 2001 in der Slowakei ausgestellten Führerschein vor. Die Polizisten entdeckten einige Fälschungsmerkmale und setzten sich mit dem Polizeikooperationszentrum Kittsee in Verbindung. Die slowakischen Polizisten erhoben rasch, dass es sich bei dem vorgewiesenen Führerschein um eine Fälschung handelt, da er ursprünglich auf eine andere Person ausgestellt worden war. Der Führerschein wurde sichergestellt, dem 41-Jährigen die Weiterfahrt untersagt. Der Wiener gab an, er habe nie einen Führerschein besessen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Linz und der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach angezeigt.