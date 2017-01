Alte Brillen helfen in Afrika

16.01.2017, 10:04 Uhr

Sehhilfe für Afrika:

Kaputte Brillen in den Restmüll

Unter Mithilfe der österreichischen Optiker-Berufsschule (Hall in Tirol) wurde 2012 eine Optikerschule in Burkina Faso (Westafrika) gebaut. Dadurch können nun Brillengläser direkt vor Ort vermessen, gefertigt und angepasst werden.Aufgrund der Armut der Bevölkerung setzt man auf das Recycling von gebrauchten Brillen und so entsteht ein Musterbeispiel für „Abfallvermeidung“ und „Vorbereitung zur Wiederverwendung (Re-Use)“. Hochwertige Gegenstände, die bei uns nicht mehr verwendet werden, sind in anderen Ländern willkommen, weil sie dort dringend gebraucht werden.Alle optischen, noch gebrauchsfähigen Brillen wie Lesebrillen, Fernbrillen, Kinderbrillen, Sonnenbrillen oder Sportbrillen, können in den ASZ abgegeben werden. "Kaputte Brillen, Arbeitsschutzbrillen, 3D-Brillen, einzelne Brillengläser und Kontaktlinsen werden nicht übernommen – diese gehören zum Restabfall", sagt Abfallberater Hannes Sonnleitner.