Ascendor mischt 2017 den USA-Markt auf

02.02.2017, 00:00 Uhr

Ascendor hat sich in zehn Jahren vom Garagen-Start-Up zum internationalen Leitbetrieb entwickelt.

NIEDERWALDKIRCHEN. Unternehmensgründer Josef Priglinger kann sich noch gut daran erinnern, wie 2006 in einer Garage von Biohort geplant, getüftelt und geschraubt wurde. "Biohort war quasi der Inkubator für Ascendor", berichtet der Unternehmer stolz. Aus dem anfangs teuren Hobby des Firmenchefs ist ein internationaler Leitbetrieb für Lifttechnik geworden. Heute reicht die Produktpalette vom Kabinenaufzug, über einen Plattformaufzug, Hebebühnen und Sitztreppenlifte.

Zur Sache:

Gesundes WachstumMittlerweile hat Ascendor einen eigenen Standort in Drautendorf mit 44 Mitarbeitern Das junge Team erwirtschaftete 2016 einen Umsatz von sechs Millionen Euro. Prokurist Klaus Gahleitner berichtet: "650 Liftanlagen haben wir im Vorjahr realisiert, heuer sind 800 geplant." Das ausgerufene Wachstum führt dazu, dass neue Mitarbeiter benötigt werden – elf sollen es 2017 sein. "Ein bisschen bremst uns die Knappheit an Montagepersonal im Wachstum", bedauert Priglinger.Auf dem Sprung in die USANichtsdestotrotz lassen sich die Verwantwortlichen bei Ascendor nicht davon abhalten, neue Märkte zu erschließen. Parallel dazu wurde weltweit ein Vertriebsnetz mit 130 Partnern aufgebaut. 2017 ist Amerika an der Reihe. "Wir arbeiten daran, die nötigen Lizenzen und Zertifikate zu bekommen. Es schaut gut aus", erklärt der technische Leiter, Rainer Martl. Auf internationalen Messen werden die Fühler nach Australien und Asien ausgestreckt. Dass man über kurz oder lang die Produktion in ein Billiglohnland verlagern könnte, ist sowohl für Gahleitner als auch für Priglinger ausgeschlossen: "Wir sind die Nummer eins in Sachen Qualität, das ist nur möglich, weil wir Planung und Produkton vor Ort hier im Mühlviertel haben", sagt Gahleitner.Premium-Ware Quattro PorteAushängeschild von Ascendor ist der Quattro Porte – ein schachtloser Panorama-Aufzug, der bei jedem Haus nachrüstbar ist. Fünf solche Lifte werden in Kürze auch nach Russland geliefert. Für die Fußball-WM 2018 werden die Eingänge im Stadion von Moskau adaptiert – mit QuattroPorte-Liften. Die Niederwaldkirchner Qualität hat bei Olympia in Sotschi scheinbar überzeugt. Damals wurden im VIP-Bereich drei Treppenlifte eingebaut.Ascendor hat 2016 das 10-jährige Jubiliäum gefeiert. Das soll heuer am 23. und 24. Juni bei einem Jubiläumsfest mit Tag der offenen Tür gefeiert werden.Bei der Fernsehserieauf RTL 2, war Ende Jänner ein Beitrag zu sehen, in dem ein Ascendor-Lift eingebaut wurde. "Wir haben damit eine Familie unterstützt, deren Kind im Rollstuhl sitzt", berichtet Klaus Gahleitner.