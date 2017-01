Causa Luchs: Neue Spuren in Oberösterreich

03.01.2017, 14:34 Uhr

Luchs auch im Mühlviertel gesichtet

Der Luchs ist, gemeinsam mit anderen Großraubtieren, wie Wölfen und Braunbären, im 19. Jahrhundert in Österreich ausgerottet worden. Ende des 20. Jahrhunderts wurden einige Versuche unternommen, um die Tiere in unseren Breiten wieder anzusiedeln. Damals wurden 17 Luchse aus den slowakischen Karparten eingefangen und im Gebiet des heutigen Sumava Nationalparks in Südböhmen mit behördlicher Genehmigung wieder freigelassen. Ab 1990 breitete sich die Population zunehmend auch über die Grenzen Tschechiens hinweg aus, sodass seit Mitte der 1990er Jahre einige Luchsrisse und -sichtungen auch aus dem Mühlviertel gemeldet wurden. Der OÖ Landesjagdverband setzt sich bereits seit Beginn der ersten Ansiedelungen für den Schutz und den nachhaltigen Verbleib der Luchse in Oberösterreich ein. Mit Erfolg, denn die oberösterreichischen Jäger berichten in den letzten Monaten auch wieder vermehrt von Luchsnachweisen in ihren Revieren. „Wir freuen uns sehr, dass alleine in den letzten sechs bis acht Wochen die Rufe der Tiere im südwestlichen Teil des Bezirks Urfahr-Umgebung gehört werden konnten. Belegte Sichtungen gab es im Bereich des Mondsees und einige Meldungen gerissener Rehe konnten durch speziell geschulte Jäger dem Luchs in den Bezirken Rohrbach, Urfahr-Umgebung, Freistadt sowie Kirchdorf und Steyr-Land zugeordnet werden“, sagt Landesjägermeister Sepp Brandmayr. Wildbiologe Christopher Böck ergänzt: „Letztes Jahr wurden auch Luchsrisse bei Rehen aus den Bezirken Ried und Vöcklabruck gemeldet.

60 bis 80 Tiere

Mehr Akzeptanz für Luchse

Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass acht bis neun Luchse im Mühlviertel leben. Die Gesamtpopulation im bayrisch-böhmisch-österreichischen Gebiet wird auf 60 bis 80 Tiere geschätzt. Im Voralpen- und Alpenraum Oberösterreichs werden es ebenfalls so viele Exemplare sein.Soll der Luchs dauerhaft in unserer Kulturlandschaft erhalten bleiben, braucht es Akzeptanz von Seiten der nichtjagenden Bevölkerung vor Ort sowie den Jägern. Verstöße, wie Abschüsse der ganzjährig geschonten Tierart, werden in Oberösterreich mit einer Geldstrafe von bis zu 2.200 Euro sowie dem Entzug der Jagdkarte geahndet. Luchse stehen national ganz oben auf der Roten Liste, gelten sie doch als stark gefährdet. „Der Ausbreitung der Luchse steht oftmals die Einstellung der Menschen zur gesamten und komplexen Natur im Wege. Um Aufklärungsarbeit zu betreiben und die vom Aussterben bedrohten Luchse, nachhaltig zu erhalten, arbeitet der OÖ Landesjagdverband gemeinsam mit der Abteilung Land- und Forstwirtschaft, der Naturschutzabteilung und NGOs an verschiedensten Artenschutzprojekten“, sagt Landesjägermeister Sepp Brandmayr.