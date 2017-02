Die Theatermacherin aus Vordernebelberg

04.02.2017, 10:53 Uhr

Stefanie Altenhofers Passion ist das Geschichten-Erzählen. Sie ist Regisseurin und Schauspielerin.

Bühnenspiel am Gym

NEBELBERG, LINZ (anh). Etwas Licht. Eine Bühne. Ein paar Darsteller. Und eine Geschichte. Das ist die Umgebung, in der Stefanie Altenhofers Passion Flügel bekommt. Es ist der Ort, an dem sie sich zu Hause fühlt. Und es sind die Zutaten ihres ganz persönlichen Glücksrezepts. "Theater", sagt die 30-Jährige, "und auch andere Geschichtenerzählformen haben mich schon immer fasziniert."Erste Bühnenluft schnupperte die gebürtige Nebelbergerin am Gymnasium Rohrbach beim Bühnenspiel. Mit 18 hätte sie sich aber nicht vorstellen können, das auch hauptberuflich zu machen und davon zu leben und entschied sich gegen ein künstlerisches Studium und für die Sozialwirtschaft. Bereut habe sie ihre Entscheidung nie. Besonders das Herstellen von Verknüpfungen zwischen den einzelnen Bereichen wie Politik oder Soziologie hätte sie interessiert. Doch das Inszenieren und Geschichten-Erzählen ließ die Wahl-Linzerin nie los. So fand sie mit Hilfe einer Studierenden-Theatergruppe ihren Weg zurück auf die Bühne. Und dann führte eins zum anderen: Spielclubs des Landestheaters brachten sie zu ihrer ersten Regieassistenz und Regieassistenz-Aufträge (in Bad Leonfelden beim Musicalsommer oder am Theater Phönix) zum ersten, zweijährigen Festengagement am Landestheater. Daneben realisierte Stefanie Altenhofer auch Filmprojekte, wie den Streifen "Für immer wir" mit Maximilian Modl und Julius Pirklbauer, die Kurzdoku "26 Jahre Licht" über das Rohrbacher Kino oder das Musikvideo "Pinball" für die Band "The Morricones". Einladungen zu Filmfestivals wie dem "Crossing Europe" ließen nicht lange auf sich warten.

"Es passiert im Jetzt"

Schäxpir in Linz

Links

Das Theater im eigentlichen Sinne ließ sie aber trotzdem nie aus den Augen, sie war immer auch selbst als Schauspielerin tätig – etwa beim Theaterspectacel Wilhering – oder führte Regie wie bei "Zweinsamkeit" oder "Fabula Rasa – lebendige Donausagen". Was sie lieber hat? – "Das kann ich nicht sagen. Beides hat unterschiedliche Qualitäten. Wenn dein Plan als Regisseurin aufgeht und das Publikum auf das, was du gemeinsam mit anderen erschaffen hast, reagiert und mitlebt, ist das ein tolles Gefühl. Andererseits ist es auch spannend, mitten drin, auf der Bühne, zu sein. Ich freue mich, dass ich in der glücklichen Situation bin, mich nicht entscheiden zu müssen." Am Theater fasziniere sie die Unmittelbarkeit: "Es passiert immer im Moment, im Jetzt. Jedes Mal ist es ein bisschen anders und dadurch einzigartig." Ihre größte Herausforderung? – "Aus Schauspielsicht sicher, als im u\hof eine Schauspielerin krank wurde und ich einspringen musste, weil ich als Regieassistentin das Stück ja gut kannte. Innerhalb von 24 Stunden galt es, die Lieder und den Text zu lernen und drei Vorstellungen zu spielen. Ich war noch nie so aufgeregt, gleichzeitig war es ein wahnsinniger Adrenalinkick." Wie das Ganze ausging? – "Gut, auch Dank meiner lieben Kollegen."Momentan arbeitet sie für das vom 22. Juni bis 1. Juli in Linz stattfindende "Schäxpir Theaterfestival für junges Publikum". "Ich bin für nationale Gastgruppen, die zum Festival eingeladen werden sowie für Kooperationen zuständig", gibt sie preis. Aber auch ein Musikvideo und ein musikalischer Abend sind wieder geplant.26 Jahre Licht: https://vimeo.com/78470325 Für immer wir: https://vimeo.com/16250797 "Pinball" von "The Morricones": https://www.youtube.com/watch?v=PF7agyraT6Q Attic Motion Pictures: https://vimeo.com/user11106572