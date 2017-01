Drei Landjugendgruppen heimsten Preise ein

09.01.2017, 16:41 Uhr

Bei der eindrucksvollen Landesversammlung der Landjugend Oberösterreich wurde auch eine neue Landesleitung präsentiert.

BEZIRK. Zahlreiche Ehrengäste und über 800 Landjugendliche versammelten sich in der Messehalle Freistadt zur jährlichen Landesversammlung, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und sich auf das kommende Jahr gebührend einzustimmen. Die Versammlung startete mit einem beeindruckenden Rückblick auf das vergangene Jahr. Ein gewaltiger Zuwachs an Neumitgliedern konnte 2016 verzeichnet werden und auch die Teilnehmeranzahl bei Bildungsveranstaltungen erreichte im vergangenen Jahr wieder einen neuen Rekord. Auch das neue Leitungsteam wurde präsentiert.

Drei Projekte aus dem Bezirk

Im Rahmen des oberösterreichweiten Schwerpunktthemas „gemeinsam.vielfalt.erleben“ wurden sowohl in den Orts- und Bezirksgruppen als auch von der Landjugend Oberösterreich zahlreiche Projekte und Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Randgruppen in unserer Gesellschaft umgesetzt. Nach dem Rückblick wurden die bestplatzierten oberösterreichischen Teilnehmer bei Bundesbewerben geehrt, die besten Landjugendprojekte prämiert und erstmals die aktivste Ortsgruppe Oberösterreichs gekürt. 83 Projekte wurden von den Orts- und Bezirksgruppen im vergangenen Jahr umgesetzt. 16 Projekte wurden davon in den Kategorien Gold, Silber und Bronze prämiert. Unter den Gold-Projekten befindet sich auch der "Garten der Vielfalt" der Landjugend Putzleinsdorf und Bronze holten die Landjugend Niederwaldkirchen mit ihrem RegioBrunch „Bezirks-Mostkost-Rohrbach“ sowie die Landjugend Ulrichsberg-Julbach mit dem Projekt "Regionalität beim Sengsmah – wos da Bau ned kennt, isst ah ned".