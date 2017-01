Er war ein Brückenbauer zwischen den Menschen

23.01.2017, 06:48 Uhr

Der Alt-Bürgermeister von Hörbich, Alois Höretseder, ist mit 97 Jahren verstorben.

HÖRBICH. Im Alter von 92 Jahren hat der „Zauner“ noch beim Sensenmähen der Landjugend (!) teilgenommen. Da es in der Altersklasse der „über 90-Jährigen“ keine weiteren Starter mehr gab, hat er in der allgemeinen Klasse den zwölften Rang belegt. Geistig und körperlich fit war er bis ins hohe Alter. Dabei hatte er es nie besonders leicht. „Als ich zwölf Jahr alt war, habe ich bereits mähen müssen. Um vier Uhr früh ist es in den Stall gegangen, um fünf Uhr aufs Feld“, erzählte er einst von der schweren Arbeit.

Im Krieg gewesen

Dankbar für den Frieden

Fähigkeiten gut entfaltet

Ewig jung geblieben

Rüstig bis ins hohe Alter

Mit dem Pferd gemeinsam gebadet

1940 musste er im Alter von 21 Jahren einrücken. Nach dem Frankreich-Feldzug war er dann seit 1941 in Russland als Funker beim Nachrichtendienst. Von der russischen Armee eingeschlossen entkam er dann 1945 mit dem vorletzten Geleitzug über die Ostsee nach Kiel. Nach neun Monaten englischer Kriegsgefangenschaft reifte der Entschluss, zu fliehen. „Wir gruben mit einem Flacheisen ein Loch unter dem Zaun und bedeckten es mit ein paar Sträuchern. Am nächsten Tage beobachteten wir den Posten und rannten dann los“, erzählte der ehemalige Soldat bei einem seiner Zeitzeugenberichten in den Schulen von seiner Flucht.Seine Dankbarkeit, die Wirrnisse des Krieges wohlbehalten überstanden zu haben, brachte der Ehrenbürger der Gemeinde Hörbich immer wieder zum Ausdruck. „Lasst nichts verderben und schmeisst nichts weg“, mahnte er, sorgsam mit den Lebensmitteln umzugehen. Die Erfahrungen mit dem Hunger in den Kriegsjahren hatten ihn geprägt. 1946 übernahm er die elterliche Landwirtschaft, 1948 führte er seine Anna zum Traualtar. Als Landwirt war Alois in der Zeit der Mechanisierung bekannt für seine fortschrittliche Wirtschaftführung und immer offen für Neues.Sein soziales Engagement brachte viele Tätigkeiten im öffentlichen Leben mit sich: Obmann der Telefongemeinschaft, Mitglied der Grundverkehrskommission, Obmann der Raiffeisenkasse Sarleinsbach, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Hühnergeschrei seit 1945. Nach seiner Gemeinderatstätigkeit hieß dann der Bürgermeister der Gemeinde Hörbich von 1962 bis 1977 Alois Höretseder. Bei den Sprechstunden am Sonntag-Nachmittag horchte er sich die Probleme der Bürger an und versuchte sie möglichst zu lösen. Er konnte Streitigkeiten gut schlichten. Seine Fähigkeiten zu vermitteln und Spannungen abzubauen machten ihn zu einem Brückenbauer. Nicht alleine deswegen war Höretseder Ehrenobmann der Raiffeisenbank Sarleinsbach sowie Träger des Goldenen Verdienstkreuz des Landes OÖ.Seine vielseitiges Interessen, die optimistische Sichtweise und sein Lebensstil haben ihn jung gehalten. Durch seine gute Gesundheit bis ins hohe Alter hat sich der „Zauner-Opa“ noch in der Landwirtschaft nützlich gemacht, hat rege am gesellschaftlichen Leben teilgenommen. So auch in geselliger Runde beim wöchentlichen Stammtisch, beim Seniorentanzen, Turnen, Kartenspiel und beim Stockschießen. Das Geheimnis des Altwerdens beschrieb er einmal so: „Früher habe ich jeden Tag einen Liter Most getrunken. Jetzt komme ich mit einem halben Liter aus. Wenn man lange genug lebt und nicht früher stirbt, wird man so alt."Vor acht Jahren ist er in Koreanska de Plice (Slowakei) noch Bungee-Jumping (!) gesprungen. Als der Betreiber der Anlage sein wahres Alter erfahren hat, hat er ihm als Anerkennung für seine sportliche Leistung das Startgeld wieder zurückgegeben. „Man lebt wieder auf. Wenn ich drei Stunden tanze, ist alles leicht und locker“, schilderte der ehemalige Landwirt seine Gefühle beim Seniorentanz, mit dem er erst mit 73 so richtig begonnen hat. Beim Ball 2015 brachte er seine Tanzpartnerinnen noch so richtig ins Schwitzen. Auf die Frage, warum er schon um neun Uhr nach Hause wolle: „Bist du schon müde?“ kam seine Antwort: „Ich nicht, aber meine Pflegerin hat Kreuzweh.“Mit seinem Pferd“ Lisi“ bestand eine beinahe 30 Jahre lange enge Verbundenheit – bei der Waldarbeit, beim Reiten. Bei den Rundfahrten mit dem Leiterwagen mit dem Opa waren gerne auch die Enkelkinder mit dabei. Ein besonders originelles Schauspiel lieferte er an heißen Sommertagen: er ist in die Kleine Mühl hineingeritten und hat zusammen mit dem Pferd gebadet.Am 16. Jänner ist der 97-Jährige in der vertrauten Umgebung im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen. Eine große Trauergemeinde nahm am Samstag Abschied von einem Menschen, der alles, was er an Gutem im Leben erfahren hat, mit Dankbarkeit annahm. Um ihn trauern sechs Kinder, 16 Enkel und 14 Urenkel.