FF Neustift kaufte 15 Garnituren Schutzkleidung

06.02.2017, 08:03 Uhr

FF finanziert Anzüge vor

Der zur Gänze von der Feuerwehr vorfinanzierte Ankauf in der Höhe von knapp 10.000 Euro, wird in den nächsten Jahren von der Gemeinde mit jeweils drei Garnituren pro Jahr gefördert. Insgesamt zehn Garnituren werden somit von der Gemeinde finanziert, fünf Garnituren von der Feuerwehr selbst. Auch das Landesfeuerwehrkommando unterstützte den Ankauf mit 60 Euro pro Garnitur. Alle Atemschutzträger sind nun wieder am neuesten Stand bei der persönlichen Ausrüstung, um bei den zukünftigen Einsätzen bestmöglich geschützt zu sein.