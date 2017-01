Filmteam drehte Kindersendung über Störe

18.01.2017, 10:49 Uhr

Kommenden Sonntag im TV

Der Leiter des Hauses am Strom erklärt Anna am Aquarium die Lebensweise des Sterlets. Im Anschluss fährt sie mit dem Gewässerökologen Gerald Zauner auf die Donau, um einen Sterlet mit Peilsender frei zu lassen und am Schluss taucht sie mit dem Gigant der Donau, dem Hausen, im Aquarium in Engelhartszell. Am kommenden Sonntag, 9.25 Uhr wird der Beitrag „Störfall an der Donau“ auf KIKA ausgestrahlt. Damit ist die Region im deutschen, österreichischen und teilweise auch im Schweizer Fernsehen zu sehen. Die Sendung kann nach der Ausstrahlung in der Mediathek abgerufen werden.