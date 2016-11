Gemütlicher Jahresausklang im Herzhaften Höf

AT

, 4182 Höf AT

Dorfplatz , 4182 Höf AT

Der Verein Herzhaftes Höf lädt ab 16:00 zum alljährlichen Altjahrs-Punsch auf den Höfer Dorfplatz ein.



Seit 2011 gibt es den Verein, der viel Wert auf Zusammenhalt und Gemeinschaft legt. Die jährlich wachsende Mitgliederzahl freut uns sehr, und wir laden alle Interessierten ein, uns zu besuchen!



Bei Schnee dürfen Bobs & Schlitten mitgebracht werden, denn hinterm Dorfplatz haben wir eine tolle Rodelstrecke.



Damit die Kinder nicht so lange aufbleiben müssen gibt es bei Einbruch der Dunkelheit jedes Jahr ein kleines gemeinsames Familien-Feuerwerk von Stefan & Sabine. So spart man Geld und schont die Umwelt, indem nicht so viele einzelne "Kracher" gekauft werden.



Der Verein Herzhaftes Höf wünscht ein tolles 2017!