Konzert des Musikvereines Arnreit im Centro

15.01.2017, 10:07 Uhr

Bei den beiden Gesangsnummern traten wieder bekannte Gesichter auf.sang im Duett mitdas Stück „A Night like this“. Mit einem der bekanntesten italienischen Songs von Domenica Modugno bereitete unsUrlaubsfeeling.

Die Jungmusiker und Schlagzeugerundhaben die Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze abgelegt. Matthäus hat es sogar mit Auszeichnung geschafft! Das Juniorleistungsabzeichen in Bronze wurde anauf der Querflöte vergeben. Dem Schlagzeuger Trio Matthäus Koblmüller, Florian Seltenhofer und Jakob Lang sowie Elena Neumüller wurde auch der Jungmusikerbrief überreicht und somit der Eintritt in die Musikkapelle offiziell bestätigt.Wir freuen uns, dass gleich 2 Sponsoren aus Arnreit den Musikverein finanziell unterstützt haben. Die Firmasponserte eine Trompete, die Gerald Herrnbauer spielt. Dietauschte unsere in die Jahre gekommenen Frühschoppen-Mappen durch neue Mappen im Design unserer neuen Werbelinie.Traditionell erfolgen bei Jahreskonzert auch immer die Ehrungen für langjährige Musiker.• Die Verdienstmedaille in Bronze für 15 Jahre aktive Musikertätigkeit wurde an Jugendreferentund unseren Stab- und Bezirksstabführerverliehen.• Für 25 Jahre aktive Musikertätigkeit wurdemit der silbernen Verdienstmedaille ausgezeichnet.• 2 Musikerkollegen wurden für 35 Jahre aktive Musikertätigkeit mit der Verdienstmedaille in Gold ausgezeichnet. Es sind diesundZum Schluss noch ein herzliches Dankeschön an Dir. Rupert Azesberger. Was wäre ein Konzert ohne die verbindenden Worte eines Moderators?