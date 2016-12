Kuriose Dorfnamen Rohrbach – Teil 2

29.12.2016, 00:00 Uhr

Wurzwoll, Stangl, Langhalsen oder Osterwasser: Woher die Namen von lustig klingenden Ortschaften kommen.

BEZIRK (bayr). Die BezirksRundschau geht seit einigen Wochen der Herkunft unserer Gemeindenamen auf die Spur. In dieser Woche ist Neustift an der Reihe – siehe rechts. Der Greiner Sprachforscher Karl Hohensinner hat mit Peter Wiesinger aber nicht nur die Herkunft der Gemeindenamen untersucht.Unveröffentlichte ForschungDie beiden Wissenschafter sind auch der Frage nachgegangen, wo die Namen von kleineren Ortschaften und Dörfern herkommen. Wir präsentieren aus dem Ortsnamenbuch des Landes OÖ kuriose Ortsnamen. Der Band Rohrbach ist derzeit noch in Arbeit und daher unveröffentlicht.

Viele KuriositätenVor einigen Wochen haben wir Ihnen bereits die Herkunft einiger Ortsnamen erklärt. In dieser Ausgabe setzen wir fort, denn der Bezirk Rohrbach hat viele kuriose Ortschaftsnamen, wie Sie wie folgt sehen:• Stangl, Ulrichsberg: Dieser Name scheint die Bezeichnung eines Platzes im Wald zu sein, wo dünnes, für Stangen verwendbares Holz wächst.• Wandschamel, Rohrbach-Berg: Dieser Begriff hat weder mit der Wand noch mit einem Schamel zu tun. Vielmehr leitet er sich von "Wantschabe (Mauerschwalbe)" ab.• Wurzwoll, Pfarrkirchen: Dieser Ortsname dürfte auf Wurzelwald zurückgehen. Im Böhmerwald gibt es Gebiete, wo die Bäume sogenannte Stelzwurzeln ausbilden. Unter "Wurzwall" versteht man umgerissene Bäume, die samt des Wurzelstocks jahrelang der endgültigen Zerstörung durch Wind und Wetter trotzen.• Spielbalk, Sarleinsbach: Das Wort balke (Balke, Bohle, Brett) und das Wort spindel (Spindel am Triftholzrechen im Wasserbau) könnten ein eventueller Hinweis darauf sein, dass dort Wasserkraft genutzt wurde. Dieser Weiler liegt direkt am Auerbach.• Osterwasser, Oberkappel: Dieser Ortsname hat nichts zu tun mit dem Kirchenfest Ostern. Es leitet sich vom kleinen, nordwärts gelegenen Bächlein Osterwasser ab. Es fließt in Oberkappel in die Ranna.• Langhalsen, Altenfelden, Neufelden: Dort leben nicht etwa Menschen mit einem auffälligen Körpermerkmal. Vielmehr kommt der Name "langer Hals" von einem schmalen Höhenzug bzw. Landstreifen. 1924 wurde das dort befindliche Schloss Langhalsen gesprengt. Grundfeste und einzelne Mauerzüge sind vom Stausee bedeckt und sollen bei extrem niedrigem Wasserstand sichtbar sein.• Hundbrenning, Rohrbach-Berg: Der Ortsname geht nicht auf einen Vierbeiner zurück, sondern setzt sich aus brennen (Holzkohle) und dem Zusatz Hund – im Sinne von minderwertig – zusammen.• Gloßholz, Lembach: Ist eine Wortkombination aus Glas und Holz und damit ein Hinweis auf ehemalige Glaserzeugung (Glashütte) dort.• Geiselreith, Aigen-Schlägl: Dieser Ortschaftsname leitet sich aus Gereihter mit Geisel ab. Eine Rodung, für die jemand Bürgschaft geleistet hat.