Langlaufzentrum für Trainierer, Kinder und Hobbysportler

15.12.2016, 00:00 Uhr

Loipen auch für Kinder bestens geeignet

Die 2014 neu erbaute Unterführung findet besonderen Anklang bei den Langläufern und kann ab Saisonstart wieder bequem genutzt werden. Loipenkarten gibt es beim Loipenkassier in Schöneben. Beim Einstieg in Schöneben gibt es eine Spilo (Spieleloipe) auf der die Kinder spielerisch an den Langlaufsport herangeführt werden. Auf dem abwechslungsreichen Rundkurs mit Schanze, Wellenbahn, Torlauf und verschiedenen anderen Hindernissen finden sie schnell zur Sicherheit auf den Skiern.