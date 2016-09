Nach Unfall Kreisverkehr soll her

30.09.2016, 17:15 Uhr

Stattdessen wäre es besser einen Einblick in die Unfallstatistik des Landes OÖ zu nehmen, dort sind die einzelnen Altersgruppen in der Unfallhäufigkeit aufgelistet.Lt. Bild von der Landesseite im Internet. Vielleicht weniger Facebook dafür mehr Statistik.Marlene Friedl fordert zum Beispiel, dass "ab einem bestimmten Alter für Autolenker eine Untersuchung beim Amtsarzt vorgeschrieben werden soll." Es seien zuviele alte Leute unterwegs, die sich selber und andere gefährden würden.

Wo gehören Ihrer Meinung nach die zu vielen alten Leute hin? In 's Heim, neben die Straße, oder sollen sie nur auf ihre Enkel aufpassen damit man seelenruhig tun und lassen kann was man will, unter dem Motto: "Die Alten passen e 'h auf.Einfach zuerst Nachdenken bevor man eine solche Meldung hinausposaunt.mit freundlichen Grüßenein auch schon zu den Älteren zählenderMugrauer Leopold