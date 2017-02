„Sichere Nutzung von Internet und Handy“ macht Schule

07.02.2017, 11:54 Uhr

Für eine sichere und verantwortungsvolle Internet- und Handynutzung ist es besonders wichtig, schon sehr früh mit der Aufklärung zu beginnen. Darüber sind sich HR Dir. Mag. Franz Andexlinger und die Professorinnen und Professoren vom Gymnasium einig. Die Organisatorin, Frau Prof. Mag. Gabriela Haudum MSc, Clubmitglied der Soroptimistinnen und Professorin am Gymnasium Rohrbach, freute sich, dass nicht nur die Mädchen und Burschen wertvolle Erkenntnisse für ihren künftigen Umgang mit den sozialen Medien erwerben konnten, sondern ihr Wissen umgehend auch an ihre Lehrenden weitergeben wollten.Das Gymnasium Rohrbach organisierte zusätzlich für die Eltern einen Vortrag zu diesem Thema, damit in den Familien weiterdiskutiert werden kann und somit Nachhaltigkeit gegeben ist.