Unfalllenkerin mittels Bergeschere befreit

15.01.2017, 10:14 Uhr

Eine Fahranfängerin geriet bei Schneefall ins Schleudern und stieß mit einem anderen Fahrzeug zusammen.

ALTENFELDEN. Vier Verletzte forderte ein schwerer Unfall auf der Falkenstein Straße, nachdem eine 18-Jährige mit ihrer gleichaltrigen Freunding am Samstagabend, 14. Jänner, bei starkem Schneefall die Kontrolle über ihren Pkw verlor. Die junge Frau kam ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 50-Jährigen aus Herzogsdorf, zusammen. Die 18-jährige Lenkerin wurde bei dem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels einer Bergeschere befreit werden. Sie wurde von der Rettung in das AKV nach Linz gebracht. Ihre Beifahrerin sowie die 50-jährige Lenkerin und ihr 50-jährige Ehemann und Beifahrer wurden in das Landeskrankenhaus nach Rohrbach gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.