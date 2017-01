Viele Einsätze, tolle Erfolge: St. Martins Florianis zogen Bilanz

10.01.2017, 08:39 Uhr

Erfolgreichstes Jahr in der Geschichte

Franz Kaineder übergibt

Auf das erfolgreichste Jahr der Geschichte der Feuerwehr konnten die Jugend- und Bewerbsgruppen zurückblicken. Ein paar Erfolge: Landessieg der Aktivgruppe in Bronze, Bundessieg in Bronze und Silber der Aktivgruppe in Kapfenberg, dritter Platz der Jugendgruppe beim Bundesbewerb in Feldkirch, Qualifikation für die Feuerwehr-WM in Villach 2017 für die Jugendgruppe und Bewerbsgruppe. Welches internationale Echo die Leistungen der Bewerbsgruppen auslösen, zeigt der Umstand, dass die Videos zu den Läufen im Internet von bis 200.000 Menschen angesehen werden.Franz Kaineder, langjähriger Gruppenkommandant und Betreuer der Bewerbsgruppe legt sein Amt in diesem Jahr in jüngere Hände. Weiters gab es zahlreiche Beförderungen und Ehrungen für 25-jährige, 40-jährige, 60-jährige und sogar 70-jähirge Tätigkeiten in der Feuerwehr.