Wenige Einsätze, viele Abzeichen: Feuerwehr Hofkirchen zieht Bilanz

31.01.2017, 09:06 Uhr

Ehrungen langjähriger Kameraden

150 Jahre Feuerwehr Hofkirchen

Bei der Jahreshauptversammlung wurde zudem Kamerad Franz Gahleitner für seine 70-jährige Mitgliedschaft bei der Feuerwehr Hofkirchen geehrt. Andreas Höglinger, Helmut Pühringer und Georg Schaubmaier wurden mit der Verdienstmedaille für 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Vizebürgermeister Manfred Stallinger und Abschnittsfeuerwehrkommandant Ewald Mairhofer lobten die Arbeit der Feuerwehr und bedankten sich für die gute Zusammenarbeit.Bei der Versammlung wurde aber nicht nur auf das abgelaufene Jahr zurückgeschaut, sondern es stand vor allem auch 2017 im Fokus. Heuer feiert die Feuerwehr Hofkirchen nämlich ihr 150-Jähriges Bestehen. Am Freitag, 26. Mai, findet daher am Abend ein Festakt mit Maiandacht und Totengedenken statt. Am Sonntag, 28. Mai, beginnt um 7 Uhr dann der Abschnittsbewerb am Sportplatz. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.