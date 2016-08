Bäuerinnen füllen die regionale Schultüte

31.08.2016, 00:01 Uhr

Die "kuhle" Schultüte

Die oberösterreichischen Bäuerinnen bieten in diesem Fall die ideale Lösung an. Es wurde eine „kuhle“ Schultüte entwickelt, die individuell – nach Lust und Laune – mit speziellem Geistesblitzfutter gefüllt werden kann. Die buntbedruckte Schultüte kann zum Preis von einem Euro gekauft werden.

Gesundes schmeckt gut

Gesundes vom Wochenmarkt

„Den Bäuerinnen ist es ein Anliegen, den Schulanfängern zu zeigen, dass Gesundes ausgezeichnet schmeckt. Wir wollen vermitteln, dass eine bewusst ausgewählte Jause die Lern- und Konzentrationsfähigkeit der Schüler äußerst positiv beeinflusst“, sagt die Vorsitzende der Bäuerinnen im Bezirk Rohrbach, Hedwig Lindorfer.Die regionalen Leckereien, wie zum Beispiel Honigstangerl, Knabberkürbiskerne, Kindermüsliriegel, knusprige Apfelchips, Popcorn oder frischer Apfelsaft aus heimischen Früchten können direkt am Wochenmarkt in Rohrbach am Samstag, 10. September 2016 von 8 bis 12 Uhr gekauft werden.Für Eltern wird es damit leicht, die Schultüte vernünftig zu befüllen.