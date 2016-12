82 Jahre und kein bisschen langsam

30.12.2016, 00:00 Uhr

Größe Erfolge von Karl Draxler: Dass er so alt ist – und der Klassensieg beim Mountainbike-Marathon.

Seit 50 Jahren auf dem Rad

AUBERG (gawe). „Bis kurz vor dem ,Abkratzen' habe ich vor zu fahren“, sagt „Charlie“ lachend auf die Frage: „Wie lange hast du noch vor, mit dem Mountainbike im Gelände unterwegs zu sein?“ Als größten Erfolg seiner Karriere sieht der 82-Jährige an, „dass ich durch das Radfahren so alt geworden bin. Ich bin ein beweglicher Mensch“.Seit 50 Jahren ist er auf dem Mountainbike unterwegs, fuhr aber keine Rennen, sondern nur „gegen die Uhr und mich selbst“. Wobei seine Lieblingsstrecke von Auberg hinauf zum Aviva ins St. Stefan auch sonst noch Vorteile hat: Mit der Fitnesstrainerin des Hotels, Theresa, ist er vor kurzem 20 Kilometer im Renntempo in drei Stunden „gegangen“. „Wenn ich mit der Top-Betreuerin drei Stunden durch die Gegend laufen kann, zehre ich dann wieder drei Wochen davon“, ist der ehemalige Voest-Angestellte begeistert. „Ich bedanke mich beim Personal, vom Chef abwärts. Besonders aber bei den Fitnesstrainern Theresa und Günther. Sie sind schuld, dass ich immer so fit bin“.

Als Wanderführer unterwegs

Stürze gehören dazu

Auch sonst ist der rüstige Radsportler oft als Wanderführer mit den Gästen des Aviva mit dem Mountainbike unterwegs. Ein weiteres Geheimnis seines jugendlichen Aussehens verrät er beim Interview, neben der Kellnerin sitzend, passend dazu: „Der Anblick schöner Frauen hält mich jung – würde jemand zu mir sagen: du brauchst eine 80-Jährige, hätte ich dafür kein Verständnis“, schildert der verwitwete Pensionist seine Gefühle. Weiters auf seinem Fitnessplan: „Ich schaue auf mein Gewicht und wiege mich täglich. Stand vorige Woche: 59,5 Kilogramm.“ Wobei er beim Essen auf nichts besonderes achtet. Aber: Weil er nicht gut kochen kann, bleibt es oft bei Salaten, die er selbst zubereitet. Zudem gibt es hie und da einen „Gespritzten“. „Ich fahre sehr gerne alleine – aber nicht von einem Wirtshaus zum anderen“, schätzt er den Böhmerwald als ideales Trainingsgebiet.Manchmal endet die Fahrt auch in der Prärie: „Ich habe so viele Stürze gebaut, dass ich sie gar nicht mehr zählen kann. Einmal habe ich die Vorderradbremse zu stark gezogen“, schildert Draxler seinen schwersten Sturz: „Ich habe mich überschlagen und die Schulter beleidigt“. Beim „Drei-Täler-Classic“ Radmarathon in Windhaag bei Perg ging es ohne vorzeitiges Absteigen durchs Gelände. Nach dem 22 km-Rennen war ihm der Preis als ältester Teilnehmer sicher. In Ermangelung von Gegnern siegte er auch in seiner Alters-klasse. Dabei machte ihn am Start der Streckensprecher mit der Durchsage „die Strecke ist heute nass und sehr gefährlich“ ganz nervös. Umso größer war die Freude, als er vom Enkerl im Ziel empfangen wurde. Das neue Knie, das er seit vier Jahren hat, hielt auch problemlos durch.„Der Wille zum Gesundbleiben und zum Sporttreiben hält mich jung. Du musst die richtige Einstellung im Kopf haben. Ich möchte noch jahrelang fit bleiben. Ich habe Luft wie ein Kamel“, schildert der Ausnahmesportler, dass er sich manchmal auch überwinden muss: „Wenn du in meinem Alter sagst, dir tut nichts weh – dann bist du tot“.