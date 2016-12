Daniel Allerstorfer wird Fünfter bei Militär-WM

12.12.2016, 07:47 Uhr

Daniel Allerstorfer in Uster schrammt nach sechs Kämpfen knapp am Podest vorbei. Österreich holt drei Medaillen.

ST. PETER. Bei der international stark besetzten Militär-WM in Uster in der Schweiz zeigt Daniel Allerstorfer mit vier Siegen und zwei Niederlagen sowie Platz fünf eine ansprechende Leistung. Gegen seinen mongolischen Auftaktgegener Durenbayar Ulziibayar hat er diesmal das Nachsehen. Nach vier Trostrundensiegen macht im Bronzekampf gegen den Franzosen Mathieu Thorel eine Yuko-Wertung den Unterschied. "Da bin ich aus meinem O-uch-gari-Angriff herausgekontert worden", berichtet der Petringer. Christoph Hofer, der zweite Mühlviertler im Feld, scheidet bis 81 kg mit einem Sieg und zwei Niederlagen vorzeitig aus. Für Österreich gibt es in den Einzelklassen drei Medaillen. Nach Silber am Samstag durch Hilde Drexler (-63 kg) legen am Sonntag Johannes Pacher (bis 90) und Laurin Böhler (bis 100) zwei dritte Plätze nach. Max Hageneder (ebenfalls bis 100) wird wie Allerstorfer Fünfter.