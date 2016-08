Ein schneller Stammtisch: Feitlclub Peilstein wird Fünfter bei Red Bull 400

01.09.2016, 14:43 Uhr

Zwei Schiffler-Teams top

Ebenfalls in den Top-10 dieser Wertung landete die Manschaft FF Hinterschiffl 2 mit einer Zeit von 2 Minuten, 31 Sekunden und 5 Huntertstelsekunden. Jürgen Eder, Daniel Grimps, Patrick Holnsteiner, Thomas Öller traten gemeinsam an. In der Wertung "Firefighters" holte die FF Hinterschiffl mit Raphael Grimps, Hannes Pühringer, Mario Moser, Bernhard Eder den vierten Platz. Ihre Zeit: 2 Minuten und 25,1 Sekunden.