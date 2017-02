Faustball-Ortscup zum Abschluss der Hallensaison

Bezirkssporthalle | ROHRBACH-BERG. Als Abschluss der Hallensaison 2016/17 veranstaltet die Faustball-Sektion am Samstag, 11. März, ab 13 Uhr, wieder den traditionellen Faustball-Hallenortscup in der Bezirkssporthalle. Daher sind alle Hobby-, Jux- und Firmenmannschaften aus Rohrbach und Umgebung eingeladen, sich im sportlichen Wettkampf zu messen. Wie immer natürlich mit fairen Mitteln, das heißt pro Team mindestens eine Frau, nur ein „gelernter“ Schläger und höchstens zwei gemeldete(n) Spieler(innen). Frauen zählen nur als gemeldet, wenn sie in der Bundesliga spielen.

Jetzt gleich anmelden!Anmeldungen sind bei Christoph Patrasso: faustball.rohrbach@gmail.com möglich. Nennschluss ist am Donnerstag, 9. März 2017. Während des Turniers gibt es an der Ausschank Getränke, Chili con Carne und kleine Snacks. Im Anschluss an das Turnier gibt es eine Ortscup-Party in der Halle.