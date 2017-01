Feuerwehr-Bezirks-Eisstockturnier 2017: Auberger nicht zu schlagen

23.01.2017, 08:05 Uhr

Die Kameraden der Feuerwehr Auberg holten sich zum zweiten Mal den Bezirkssieg.

ST. PETER. Bei herrlichen, kalten Bedingungen am Eisschützenteich in der Gemeinde St. Peter nahmen 26 Moarschaften aus dem ganzen Feuerwehrbezirk am Eisstockturnier teil. Das Turnier war von den Kameraden der Feuerwehr Steinbruch und den Verantwortlichen vom Eisschützenteich in St. Peter ausgezeichnet vorbereitet worden. Von der Feuerwehr-Führungsspitze waren auch Sepp Bröderbauer, Günter Gierlinger, Christian Wakolbinger und Erich Nößlböck in den Moarschaften ihrer Feuerwehren mit dem olympischen Gedanken mit dabei.

Auberg holte sich den Sieg

Die Kameraden von Auberg setzten sich im Finale knapp gegenüber den Kameraden der Feuerwehr Ulrichsberg mit zwei Punkten durch. Dritter wurde die Feuerwehr Steinbruch und vierter die Kameraden der Feuerwehr Hinterschiffl. Kameradschaftliche Veranstaltungen wie diese sind ein „Mehrwert“ und Ausgleich für die alltägliche intensive Feuerwehrarbeit.