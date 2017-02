Nach zwei Siegen: Arnreit hofft auf fremde Hilfe

06.02.2017, 07:51 Uhr

Nach zwei Siegen in der vorletzten Runde der Frauen Faustball Hallen Bundesliga keimt bei Union Raiffeisen DIALOG telekom Arnreit nochmals die Hoffnung auf eine Final 3 Teilnahme auf, dazu braucht man aber die Unterstützung der Gegner in der letzten Runde.

Fehlerlose Partien in Freistadt

ARNREIT. Union Raiffeisen DIALOG telekom Arnreit konnte in der vorletzten Runde der Frauen Faustball Bundesliga sowohl Gastgeber Union Compact Freistadt als auch Askö Laakirchen Papier jeweils mit 3.1 Sätzen relativ klar in die Schranken weisen und sich mit vier Punkten bis auf zwei Zähler an die Plätze Zwei und Drei heranschieben. Da Wels und Laakirchen noch aufeinandertreffen, könnte man mit einem Team gleich ziehen, doch die Satzdifferenz spricht nicht für Arnreit. Ohne Hilfe von Urfahr ist dieser Rückstand daher in der letzten Runde kaum mehr aufzuholen, bei der Arnreit noch dazu am Sonntag zu Hause den ungeschlagenen Tabellenführer aus Nußbach zu Gast hat.Beim Spiel zeigte sich Arnreit von der besten Seite, im Angriff vermochten Nadine Stöbich und Viktoria Neumüller ihre Chancen zu nutzen, ihnen gelangen viele Punkte und andererseits passierten kaum Eigenfehler. Die Abwehr stand ohnedies über die gesamte Saison sehr gut, daran änderte auch der krankheitsbedingte Ausfall von Tanja Gahleitner und der berufsbedingte Ausfall von Bianca Eisschiel nichts. Martina Wögerbauer sprang in die Presche und lieferte zwei fehlerlose Partien in Freistadt.

Am Wochenende wird es spannend

Am Sonntag will Arnreit ab 13 Uhr in der Rohrbacher Bezirkssporthalle noch einmal alles geben und versuchen, Tabellenführer Nußbach zu besiegen. Gegen Schlusslicht SPG Grieskirchen/Pötting wird ohnedies ein Sieg erwartet, will man die Minichance auf eine Final 3 Teilnahme wahren.Bereits ab 9 Uhr sind die Arnreiter Männer am Sonntag in Rohrbach in der 1. OÖ. Landesliga im Einsatz. Die Männer sind noch voll im Rennen um die Stockerlplätze in der OÖ Landesliga und mit einer Superleistung könnte noch ein Qualifikationsplatz für das Aufstiegsturnier in die Bundesliga erreicht werden.