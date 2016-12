Snowboard-Staatsmeisterschaften 2017 am Hochficht

23.12.2016, 08:47 Uhr

Topfavorit Benjamin Karl

Heimische Spitzenathleten

Benjamin Karl, siehe Foto aus 2015, ist heuer überragend in die Saison gestartet. Bei den zwei Weltcuprennen hat er einen Sieg und einen dritten Platz erreichen können. 2015 wurde er am Hochficht Staatsmeister. Für die kommenden Rennen gilt er somit als Topfavorit. Bei den Damen nehmen etwa Olympiasiegerin Julia Dujmovits, Weltmeisterin Claudia Riegler und Weltcupsiegerin Ina Meschik teil.Bei den heimischen Snowboardern gibt es vor allem im Nachwuchsbereich viele Titelaspiranten. Thomas Bogner (Ulrichsberg) in der Klasse Schüler II und Philip Falkner (Kollerschlag) in der Klasse Jugend I haben beide heuer schon einen Klassensieg einfahren können. Europacup-Fahrer Dominik Raab (Kollerschlag) startet heuer erstmals in der allgemeinen Klasse. Vielleicht gelingt auch ihm eine Überraschung.