Sporthauptschüler fahren zur Staatsmeisterschaft

23.01.2017, 11:44 Uhr

Nach Triumphen bei der Landesmeisterschaft besteht die Chance auf den Staatsmeistertitel.

Jetzt wartet Saalbach

NIEDERWALDKIRCHEN. Am 19. Jänner fanden die Landesmeisterschaften Ski alpin für Schulen mit sportlichem Schwerpunkt in Hinterstoder statt. Die beiden Sportschulen aus dem Bezirk räumten dabei kräftig ab. Die Niederwaldkirchner konnten sensationelle Gesamtsiege bei den Mädchen und Knaben jeweils vor der Sport Mittelschule Ulrichsberg feiern. Dem Kaiserwetter machte Manuel Kaiser mit überlegener Tagesbestzeit alle Ehre und führte das Niederwaldkirchner Burschenteam mit Samuel Stöttner, Niklas Danninger, Erik und Niklas Leibetseder zum Landesmeistertitel. Juliane Stöttner verpasste um zwei Hundertstel den Tagessieg, legte gemeinsam mit Nikola Katzmaier als Dritte sowie Laura Kalischko, Nina Neulinger und Theresa Wolfmayr die Basis für einen überlegenen Landesmeistertitel. David Gabriel von der SNMS Ulrichsberg konnte den dritten Einzelplatz herausfahren.Die Niederwaldkirchner Ski-Girls und -Boys konnten sich somit zu den Bundesmeisterschaften vom 20. bis 23. März 2017 in Saalbach/Hinterglemm qualifizieren.