Wenig Punkte für Arnreit

23.01.2017, 07:59 Uhr

Union Raiffeisen DIALOG telekom Arnreit konnte in der fünften Runde der Hallen Faustball Bundesliga zwar den regierenden Feldmeister FBC Askö Urfahr erneut besiegen, doch die Niederlage gegen Gastgeber ÖTB TV Neusiedl schmerzt im Hinblick auf die Final 3 Teilnahme sehr.

ARNREIT. Arnreit erkämpfte sich im ersten Spiel nach der Weihnachtspause vorerst gegen Feldmeister FBC Askö Urfahr einen 3.0 Sieg, wobei der Vizemeister aus Arnreit mit einer konstanten Leistung gegen die sehr wechselhaften Urfahranerinnen überzeugte. Im Match gegen die Gastgeberinnen aus Neusiedl konnte bei Arnreit lediglich Viktoria Neumüller mit einer hervorragenden Serviceleistung herausstechen, aus dem Spiel heraus gelang aber Arnreit zu wenig um die Gastgeberinnen zu bezwingen. Zu wenig konstant kamen die Bälle an die Leine, dazu gesellten sich noch etliche Rückschlagfehler sodass die Weinviertlerinnen die nötige Anzahl von drei der durchwegs hart umkämpften Sätze für sich entscheiden konnten.Diese Niederlage schmerzt im Hinblick auf eine Final 3 Teilnahme sehr, denn damit konnte der Abstand zum Spitzentrio nicht verringert werden. Dabei hätte Freistadt sogar Schützenhilfe mit einem Erfolg über Titelverteidiger Wels geleistet. Noch hat Arnreit es selbst in der Hand, sich nach vorne zu kämpfen, doch dazu muss die Leistung in den ausständigen drei Runden konstanter werden. Am Sonntag ist Arnreit um 11 Uhr in Wels zu Gast und trifft dort auf FBV Grieskirchen und den Titelverteidiger FSC Wels.

Niederlage für die Arnreiter Teams

Das Überraschungsteam der Männer musste sich nach dem tollen Saisonstart in den Spitzenspielen der 1. OÖ Landesliga den unmittelbaren Verfolgern von Union Münzbach und von UFG Grieskirchen/Pötting 2 geschlagen geben und rutschen nun hinter diese beiden Teams auf den dritten Tabellenplatz zurück. Gegen die Gastgeber von Münzbach war in der großen Perger Bezirkssporthalle nichts zu holen, gegen Grieskirchen/Pötting fehlte etwas das nötige Glück, denn hier wurden bei der 1:3 Niederlage zwei Sätze erst in der Verlängerung verloren. Der mögliche Aufstieg in die 2. Bundesliga scheint durch diese beiden Niederlagen abgehackt, doch die bisherige Leistung des Aufsteigers hat alle Erwartungen übertroffen.Die Frauen konnten zwar durch einen Satzgewinn gegen Leader Vöest Linz ein kleines Erfolgserlebnis feiern, doch letztlich blieben die Favoritinnen mit 3:1 erfolgreich. Bitterer ist hier die 0.3 Niederlage gegen die zuvor punktegleichen Kirchdorfer Frauen denn nun ist Arnreit mitten im Abstiegskampf.