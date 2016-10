Ehrenamt als Stütze unserer Gesellschaft

03.10.2016, 08:44 Uhr

Vereine unterstützen – Gemeinschaft fördern: OÖVP Bezirk Rohrbach setzt klares Bekenntnis zum ehrenamtlichen Engagement als Stütze unserer Gesellschaft.

BEZIRK. Oberösterreich ist ein Land des Ehrenamtes: Jeder zweite Oberösterreicher engagiert sich ehrenamtlich in den mehr als 15.000 Vereinen. Alleine im Bezirk Rohrbach gibt es über 800 Vereine, in denen Menschen mehr tun als ihre Pflicht und so einen wertvollen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenleben in Oberösterreich leisten. „Unsere Vereine sind das Fundament des sozialen, sportlichen, kulturellen und menschlichen Miteinanders. Besonders in den Gemeinden übernehmen Vereine sowohl eine gesellschaftliche Funktion als auch zahlreiche kommunale Aufgaben. Mit der OÖVP-Kampagne ‚Vereine unterstützen. Gemeinschaft fördern.‘ setzen wir ein klares Bekenntnis zum ehrenamtlichen Engagement als Stütze unserer Gesellschaft“, so Landtagsabgeordneter Georg Ecker.

Regeln erleichtern

Vereins-Sprechtag in Rohrbach-Berg

Die oberösterreichische Volkspartei hat sich bereits bei einer Landesparteikonferenz im Mai für eine Erleichterung der Vereinsregelungen eingesetzt. Im Anschluss wurde ein Paket geschnürt, das bürokratische Hürden abbaut und das Vereinswesen stärkt. „Damit verbessern wir vor allem die Zusammenarbeit zwischen Vereinen, Wirten und Blaulichtorganisationen“, sagt Bezirksparteiobmann Vizekanzler Reinhold Mitterlehner. „Vereine brauchen gute rechtliche Rahmenbindungen. Daher haben wir praxisorientierte und unbürokratische Lösungen beschlossen“, sagt Mitterlehner, der vor allem die erleichterte Kooperation von Gastronomen und Vereinen bei Vereinsfesten hervorhebt. „Das ist nicht nur ein Beitrag zur Vereinskultur, sondern auch zum gedeihlichen Miteinander von Vereinen und Gastronomie.“Mit einem Vereins-Sprechtag wird die wertvolle Arbeit der Vereine unterstützt: Er findet am Freitag, 7. Oktober, von 16 bis 19 Uhr mit dem Steuerberater Clemens Klinglmair im ÖVP-Bezirkssekretariat (Stadtplatz 22, 4150 Rohrbach-Berg) statt.