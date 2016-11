28.11.2016, 11:59 Uhr

Thomas Rudlstorfer aus Herzogsdorf reist nächste Woche zu den Euroskills nach Schweden. Wir haben den Geschäftsführer von Strasser Steine, Johannes Artmayr, sowie den direkten Vorgesetzten von Thomas Rudlstorfer, Steinmetzmeister Manfred Gattringer, über die Chancen in Göteborg befragt. Beide sind sich sicher: "Ein Stockerlplatz ist durchaus möglich."Johannes Artmayr: Nein, bislang war noch niemand bei den Euroskills dabei.Gattringer: Grundsätzlich, dass es für Herrn Rudlstorfer sowohl eine berufliche als auch eine private Bereicherung ist. Bei gutem Abschneiden wird sein Können unterstrichen und auch medial verbreitet.Artmayr: Ein Stockerlplatz ist durchaus möglich.Gattringer: Thomas ist sehr ehrgeizig und trainiert auch jede freie Minute.Gattringer: Rudlstorfer zeichnet aus, dass er sehr vielseitig ist und somit im Betrieb auch an vielen unterschiedlichen Positionen eingesetzt werden kann. Diese Vielseitigkeit hat er sich selbst erarbeitet – durch sein großes Interesse und seine Wissbegierde im Steinmetzberuf.Artmayr: Aufgrund einer Geschäftsreise kann ich leider nicht persönlich vor Ort sein. Wir werden ihm aber natürlich aus der Ferne die Daumen drücken und mit ihm in Kontakt bleiben.Haben Sie einen Tipp für Ihren Mitarbeiter? Was soll er tun, bzw. was soll er nicht tun in Göteborg?Artmayr/Gattringer: So wie wir Herrn Rudlstorfer kennen, wird er – in gewohnter Manier – sein Bestes geben.Gattringer: Selbstverständlich wird dann mit den Kollegen ausgiebig gefeiert und auch bei der Weihnachtsfeier werden wir seine Leistung honorieren.Artmayr: Sollte Herr Rudlstorfer den Sieg holen, werden wir natürlich eine dementsprechende Überraschung für ihn vorbereiten.