Farmgoodies wollen Ernteerträge bei gleichbleibend hoher Qualität steigern

01.02.2017, 08:06 Uhr

Langfristige Partnerschaften als Erfolgsgarant

Für die regionale Bio-Landwirtschaft stellen "Farmgoodies" einen fairen Partner dar. Neben fixierten Preisen und Abnahmekontrakten funktioniert die Zusammenarbeit sehr unkompliziert und wertschätzend. Unterstützung für die Farmgoodies-Bauern gibt es bei Saatgutbezug, Anbau, Kulturführung und der Ernte. Die zeitlich organisierte Ernte, samt der verbesserten Erntetechnik speziell bei Flachs und Hanf, wird von den Landwirten auch sehr geschätzt. Bio-Bauer und Unternehmer Günther Rabeder ist überzeugt, dass „langfristige Partnerschaften zum gemeinsamen Erfolg führen. Viele der Landwirte sind heuer bereits in der vierten Saison dabei. Die Sonderkulturen müssen jedenfalls fix in die Fruchtfolge eingeplant werden, denn so macht gemeinsames Wachstum Sinn.“

Transparenz, Wertschätzung und 70 Hektar

Für das Jahr 2017 stehen den "Farmgoodies" etwa 70 Hektar Anbaufläche für Leinsamen, Hanf, Sonnenblumen, Leindotter & Co. von 25 Bio-Landwirten zur Verfügung. Dabei bleibt man dem Grundsatz treu, nur von persönlich bekannten Bauern Rohstoffe zu beziehen, wo die Qualität passt. Die transparente Dokumentation des gesamten Produktionsverlaufs versteht sich von selbst, gemäß dem Motto „Von der Saat bis in den Salat“. Getüftelt wird übrigens bereits an einem neuen "Farmgoody", mit dem der vorhandene "Ölradius vergrößert" werden soll. Dieses soll laut dem Landwirte- und Unternehmerehepaar Judith und Günther Rabeder bereits im Frühjahr erhältlich sein.