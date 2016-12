Keinberger wechselt von Röchling zu Loxone

19.12.2016, 08:47 Uhr

Loxone stärkt sich für rasantes Wachstum mit einem dritten Geschäftsführer.

KOLLERSCHLAG. Ab März 2017 verstärkt der erfahrene Manager und Noch-Vorstandsmitglied der Röchling Gruppe Rüdiger Keinberger die Management-Spitze von Loxone. Als dritter Geschäftsführer – neben den Eigentümern Thomas Moser und Martin Öller – wird der 51-Jährige in seiner neuen Rolle die Bereiche Vertrieb und Internationalisierung verantworten. Thomas Moser und Martin Öller zeichnen sich für die Bereiche Produkt bzw. Marketing verantwortlich.

Standard im Neubau

30 Jahre Röchling/Leripa

Wachstum neu strukturieren

"In zehn Jahren wird das Smart Home Standard im Neubau sein, davon bin ich überzeugt", freut sich Rüdiger Keinberger auf die neue Herausforderung. "Loxone legt schon jetzt ein enormes Wachstum hin. Ich freue mich darauf meine Expertise einzubringen und zu mitzuhelfen, das Unternehmen zum Global Player am Smart Home Markt aufzubauen."Rüdiger Keinberger war knapp 30 Jahre für den Mannheimer Konzern Röchling tätig und verfügt über langjährige Erfahrung und Know How im Aufbau von neuen Geschäftsbereichen in unterschiedlichen Märkten und Ländern. Zuletzt war er als Vorsitzender der Geschäftsführung für den Unternehmensbereich Industrie mit über 4000 Mitarbeitern bei Röchling tätig und wurde 2015 in die Geschäftsführung der Röchling Engineering Plastics Gruppe, 2016 in den Vorstand der Röchling Gruppe, dem er noch bis 31. Dezember angehören wird, berufen. Ab dem 1. März 2017 übernimmt Rüdiger Keinberger die Vertriebs- und Internationalisierungs-Agenden bei Loxone.“Wir haben bei Loxone Großes vor. Unser Ziel ist es, auf dem Markt der Smart Home Komplettlösungen Weltmarktführer zu werden. Der nächste logische Schritt ist für uns, die Geschäftsführung zu erweitern und Loxone für den geplanten Wachstum organisatorisch neu zu strukturieren. Mit Rüdiger Keinberger haben wir einen erfahrenen Mann, mit dem wir wir langfristig den nächsten großen Meilenstein in der Loxone Geschichte planen”, informiert Martin Öller über den strategischen Schritt. Das eigentümergeführte Unternehmen Loxone Electronics verzeichnet 2016 ein Wachstum von knapp 50 Prozent und setzt damit den starken Wachstumskurs fort.