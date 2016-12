Polys rüsten für Berufe

29.12.2016, 00:00 Uhr

BEZIRK (alho). An den drei Standorten Neufelden, Rohrbach-Berg und Aigen-Schlägl haben sich die Polytechnischen Schulen (PTS) seit längst über einem Jahrzehnt als eigenständige Schulen bewährt und sind nicht mehr „Anhängsel“ an die Hauptschule als neuntes Pflichtschuljahr.Frei wählbare FachbereicheEin besonderes Augenmerk der PTS gilt den Fachbereichen: „Die Schüler können den für sie interessanten Fachbereich frei wählen und diese werden auch in allen Standorten angeboten: Ob Metalltechnik, Gesundheit und Soziales, Elektrotechnik, Dienstleistung, Mechatronik, Holztechnik, Bautechnik, Tourismus, Informationstechnologie und Mediendesign, sowie Handel und Officemanagement. In den ersten Wochen ist auch ein Wechsel des Fachbereiches möglich“, erklärt Hans-Peter Indra, Direktor der PTS Rohrbach-Berg. Gerade durch die umfangreichen Möglichkeiten Betriebe und Berufe kennenzulernen, verlagern sich auch für einzelne Schüler immer wieder mal der Berufswunsch und das Interesse. Insgesamt 14 Tage stehen den Schülern in diesem Schuljahr während der Unterrichtszeit an berufspraktischen Tagen zur Verfügung, weitere 15 Tage können die Schüler an unterrichtsfreien Tagen schnuppern und sind dabei zu diesen Zeiten versichert.

Jahr der Berufsvorbereitung

Indra: „In diesem Schuljahr wird intensiv auf Berufe vorbereitet durch Exkursionen, Workshops und Schnuppertage. Unser Arbeitsauftrag ist den Übergang der Schulzeit in den Beruf zu gestalten! Es soll ebenso ein Jahr der Berufsvorbereitung beziehungsweise der Berufsfindung für die Unschlüssigen sein. In diesem Zusammenhang ist ein freiwilliges zehntes Schuljahr sinnvoll und wird sehr geschätzt. Der Abschluss einer neunten Schulstufe ist Voraussetzung für manche Berufe.“ Rund 50 bis 60 Schüler besuchen das Poly in Rohrbach-Berg.Am größten ist zurzeit die PTS Neufelden, unter der Leitung von Heinz Peherstorfer, die derzeit rund 80 Schüler besuchen. „Der Schultyp PTS hat seinen Schwerpunkt in Praxisbereichen und ist für die Fachbereiche mit entsprechenden Werkstätten, mit modernen und zeitgemäßen Maschinen ausgestattet“, freut sich Reinhold Petz von der PTS Aigen-Schlägl, die in diesem Schuljahr etwa 65 Schüler absolvieren.