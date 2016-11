Süße Adventszeit im Schoko-Laden

27.11.2016, 00:00 Uhr

Kurt und Katrin Wöss haben aus einer ehemaligen Greißlerei eine Schau-Chocolaterie gemacht.

NEUSTIFT. Die alte Greißlerei, die er bis vor wenigen Jahren noch offen hatte, wurde von Kurt Wöss renoviert. Geworden ist daraus der Schoko-Laden. Familie Wöss besitzt bereits eine Bäckerei und ein Nah&Frisch-Geschäft in Neustift. "Damit hätten wir leicht das Auslangen bis zum einer Pension gefunden, aber ich wollte das alte Geschäft in Pühret nicht wegreißen, sondern etwas daraus machen", erzählt Kurt Wöss.

Die Kunst des Schokomachens

Ständig neue Kreationen

Bio-Schokolade

Gesagt getan – nun gibt es den Schoko-Laden. Und dahin pendeln seit der Eröffnung im Oktober ständig Kunden, um Kurts Tochter Katrin über die Schulter zu schauen. Sie ist die kreative Seele in der Schoko-Produktion Gelernt hat die 26-Jährige das Konditorhandwerk bei Preining in Linz, später zog sie nach Berlin, um direkt bei einem Chocolatier ihr Wissen weiter zu vertiefen. Im Schoko-Laden geht sie fast meditativ ihrem Beruf nach – und lässt sich hinter einer Glasscheibe über die Schulter schauen, aber nicht dreinreden: "Beim Arbeiten brauche ich meine Ruhe", sagt sie. Gusto auf Schokolade hat sie am Ende einer langen Arbeitsnacht nicht mehr. Im Gegensatz zu Vater Kurt, der isst nachwievor gerne Schoko.Ständig wird an neuen Kreationen getüftelt und vieles ausprobiert. "Begonnen hat eigentlich mein Bruder Alois. Er hat im Jahr 2003 gestartet, Pralinen für das Stift Engelszell herzustellen", sagt Kurt Wöss. "Ich habe ihm die Gerätschaften dafür in unserer Bäckerei zur Verfügung gestellt". Sein Bruder hat sich neuen Aufgaben zugewandt, Kurt und Katrin haben weitergemacht. Dazu gekommen sind ein Imker, der Honigpralinen wollte, Sondereditionen für viele Firmen und die Fichtennadeln-Schokolade der Kräuteralm. Mit der Waldschokolade, die den Geschmack des Böhmerwaldes verspricht, hat man es auch in viele Feinkostläden und Genießerecken geschafft. Elf Vertriebspartner sind es derzeit. Der jüngste Vertriebspartner ist das Tea&Tee in der Arkade in Linz. Auch in Deutschland und Tschechien hat man bereits Interesse geweckt.Wenn das Weihnachtsgeschäft abgewickelt ist, dann wird sich Familie Wöss einem neuen Projekt widmen. "Wir nehmen eine Teilzertifizierung für Bio in Angriff. Wahrscheinlich wird es schon ab Mai eine Whisky-Praline aus Bioroggen geben", verrät Kurt Wöss.Zur Sache:Am Samstag, 3. Dezember, gibt es im Schoko-Laden einen Adventmarkt. Geöffnet ist die Chocolaterie jeden Freitag von 14 bis 18 Uhr.