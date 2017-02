David Stockenreitner – “STUHL. BITTE.”

Was ist das Leben? Wo bringt es dich hin? Wie schreibt man Leben?Ist das Leben nicht einfach eine Reise?Die Antwort auf all diese und alle anderen Fragen lautet:Nein! Aber das macht nichts.Das hat der Stand-Up Comedian David Stockenreitner nachjahrelangem Herumsitzen und Denken endlich erkannt.Jetzt weiß er auch, wie Kindererziehung nicht funktioniertund was man mit einem Schinken im Stephansdom machen kann.Neugierig geworden?Dann kommen Sie und freuen Sie sich auf einenatemberaubenden Mix aus Aufstehen und Hinsetzen.Mit schwarzem Humor und Zynismus und ganz viel Liebe.Einlass: 18:30Beginn: 19:30VVK: € 10,-AK: € 13,-