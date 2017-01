12.01.2017, 02:55 Uhr

Mit 400 mg pro 100 g ist der Erdapfel sehr kaliumreich. Daher wirkt er sanft entwässernd und entschlackend. Darüber hinaus ist er in der Lage, Giftstoffe zu binden. Erdäpfelpüree gehört daher zu den altbewährten Rezepten bei Magen- und Darmverstimmungen. Aus Erdäpfeln können Sie ganz einfach wirkungsvolle Anwendungen gegen die unterschiedlichsten gesundheitlichen Probleme des Alltags herstellen. Bei diesen Beschwerden hilft Ihnen der Erdapfel:

- Magenschleimhaut-Entzündung- akute und chronische Darmentzündungen- Sodbrennen- Ekzeme- Insektenstiche- HalsentzündungenUnd so können Sie den Erdapfel bei den unterschiedlichsten Beschwerden anwenden:Erdäpfel-Wickel bei Halsschmerzen: Kochen Sie vier mittelgroße, ungeschälte Erdäpfel sehr weich und gießen Sie das Wasser ab. Zerdrücken Sie,sie mit einer Gabel und schlagen Sie die Masse in ein Küchenhandtuch ein. Wickeln Sie das mit den sehr warmen Erdäpfeln gefüllte Handtuch um den Hals und fixieren Sie es mit einem Schal. Lassen Sie den Wickel eine Stunde lang einwirken.Kartoffelsaft gegen Sodbrennen: Aus rohen Kartoffeln frisch gepresster Saft lindert rasch durch Magensäure verursachte brennende Schmerzen, wie eine aktuelle Studie belegen konnte. Trinken Sie davon morgens nach dem Aufstehen und abends vor dem Zubettgehen jeweils ein Glas.Kartoffelwasser gegen Husten: Ein Glas heißes Kartoffelwasser mit einem Teelöffel Honig stoppt zuverlässig den Hustenreiz und löst Verschleimungen.Kartoffelmehl bei juckenden Hautausschlägen: Juckende oder nässende Ekzeme heilen schneller ab, wenn Sie sie mit Kartoffelmehl behandeln. Sie erhalten es in jedem Supermarkt und können es wie einen Puder verwenden. Stäuben Sie das Mehl mit einem Wattepad einfach auf die betroffenen Stellen auf.Kartoffelauflage nach Insektenstichen: Legen Sie nach einem Mücken- oder Wespenstich eine frisch abgeschnittene Scheibe einer rohen Kartoffel auf die Einstichstelle. Dadurch verhindern Sie, dass eine starke Schwellung entsteht.Beate Rossbach