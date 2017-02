Jack Nuri – Der Getürkte Türke

“getürkt” bedeutet jemanden etwas vortäuschen. Als stolzer Türke hat er es nicht immer leicht – er wird vom Türken zum getürkten Türken. Aber, wer oder was ist nicht heute schon aller “getürkt”?Es wird auf eine unterhaltsame Weise die Nationalitätenunterschiede und Problematiken als Türke aufgezeigt. Oftmals glaubt man, der eine oder andere ist getürkt, aber das ist Realität – die Türken denken und handeln anders.Warum aber wird bei dem Begriff “jemanden etwas vortäuschen” ein Türke in Verbindung gebracht? Heute täuscht jeder, jedem etwas vor und die Türken am allerwenigsten! Es gehören einige Vorurteile abgebaut und die wirklichen getürkten entlarvt! Wie sagt man so schön?“uffpassen”VVK: € 15,-AK: € 17,-Einlass: 18:30Beginn: 19:30