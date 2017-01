Lothar Steup verstorben am 09.01.2017.

10.01.2017, 16:31 Uhr

Die Musik wurde mir durch meinen Vater schon in die Wiege gelegt und ich begann sehr früh mit meinem Klavierstudium. Im Alter von 13 Jahren hatte ich einen Unfall und der Traum vom großen Pianisten war vorbei. Ich erlernte Schlagzeug und Bass. Mit 14 Jahren spielte ich im Orchester Ludwig Babinski in der Ravag.1952 mit den 5 Hawaii Boys quer durch Europa - sieben Jahre lang.1959 mit einem Trio durch Österreich. Es gab die Lothar Steup Schrammeln, die u.a. mit HANS MOSER auf Reisen gingen, oder die DREI GRINZINGER, das LOTHAR STEUP TRIO und das VIENNA TRIO.Meine Melodien wurden/werden von großen und bekannten Orchestern wie :Wiener Solistenorchester unter Karl Grell, den Orchestern Kurt Edelhagen, Carl de Groof, Joe Zawinul, Harry King und auch Toni Stricker auf seiner Violine gepielt.Auch in Radio- und Fernsehsendungen wie: Wienerisch am Nachmittag, Seniorenclub, Was gibt es Neues mit Heinz Conrads waren/sind meine Titeln zu hören.Mit Christl Prager, Rudi Luksch & Victor spielten wir einigemale am Opernball in Wien.Seit Jahren habe ich mich von der Bühne verabschiedet, aber den Bleistift für Noten und Texte schreiben, den habe ich noch lange nicht weggelegt.Ca. 400 Manuskripte liegen schon fertig in der Schreibtischlade .