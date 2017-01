Shadowland 2: Neues aus dem Reich der Schatten

Nach ihrer erfolgreichen ersten Show namens "Shadowland" gastiert die US-amerikanische Tanzkompanie Pilobolus erneut in Wien.

Der zweite Teil der "Shadowland"-Serie spielt in der Zukunft, einer bedrohten Umwelt, in der sich neun Körper strecken und verknäueln, zu Landschaften und Gebäuden formen und so faszinierende Fantasiewesen inmitten einer düsteren Umgebung entstehen lassen. In einem grauen Lagerhaus, in dem von Menschen unaufhörlich Kartons gestapelt werden, entdeckt Fess, einer der Arbeiter, in einer Schachtel ein fabelhaftes, vogelartiges Wesen. Seine Freundin und er wollen es retten und fliehen. Gemeinsam streifen sie von da an durch eine faszinierende Welt des Schattenspiels.

Tanzende Leinwände

Szenen aus Zirkus, Rockkonzert, Akrobatik und Kino verschmelzen in "Shadowland 2" zu einem theatralischen Videospiel, konventionelle Theaterszenen verweben sich mit beeindruckenden Schattenbildern. Neu in der zweiten Inszenierung ist, dass mehrere Screens gleichzeitig im Einsatz sind, selbst die Leinwände tanzen. Zu sehen ist die Show am 10. und 11. Februar, jeweils um 20 Uhr, in der Stadthalle (15., Roland-Rainer-Platz 1).Karten (ab 39,90 €): Tel. 01/79 999 79, www.stadthalle.com