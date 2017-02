Sonja Pikart – Gluten Abend

In schweren Zeiten, wo psychologische Kriegsführung in Internetforen stattfindet und die Schwarmdummheit beim Public Viewing um sich greift, wo die Hippieroute versperrt ist und die Produktvielfalt uns in den Wahnsinn treibt, da – auch da – erscheint uns ein Licht im Dunkeln der menschlichen Grausamkeit. Denn wenn der letzte Matcha geschlürft, die letzte Gojibeere geknabbert und der letzte Chia-Pudding vertilgt wurde, dann werdet Ihr merken, dass man Brot doch essen kann. Danke dafür. Danke für diesen Abend. Danke, Gluten. In ihrem ersten Kabarettprogramm beschäftigt sich Sonja Pikart mit abstrusen Nahrungsmittelunverträglichkeiten, den Träumen und Hoffnungen selbsternannter Künstler, Mord und Totschlag in veganen Kochforen, der großen Frage nach dem Sinn des Heiratens und nicht zuletzt – der Weltherrschaft. Für “Gluten Abend!” wurde sie vom Theater am Alsergrund mit dem “Neulingsnagel 2015” ausgezeichnet, zur Vize-Kabarettkaiserin bei der Kabarettkrone Hietzing ernannt und für den Rostocker Koggenzieher 2017 nominiert.VVK: € 15,-AK: € 17,-Einlass: 18:30Beginn: 19:30