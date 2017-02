Walid Azak – CHAKCHOUKA

Sein erstes Soloprogramm: „Chakchouka”Seine Authentizität, Extravaganz, Energie, Musikalität, Schauspieltalent (Schauspielausbildung bei Open Acting Academy in 2017 abgeschlossen), kulturelle Vielfalt und sein unwiderstehliches französisches Akzent haben bis jetzt jedes Publikum erobert. Er ist unter anderem:– Teilnehmer an der „Quatsch Comedy Club” Talentschmiede 2017– Gewinner des Kabarettfestivals 2016– Gewinner der Hietzinger Kabarett Krone 2016– Teilnehmer beim internationalen Wettbeweb “2016 Laugh Factory´s Funniest Person in the World”– Gewinner des Open Stage im Theater am Altersgrund in 2014Walid Azak, merkt euch den Namen!VVK: € 10,-AK: € 13,-Einlass: 18:30Beginn: 19:30