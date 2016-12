Adventlesung im Zeichen des 100. Geburtstags von Rudolf Wenighofer

22.12.2016, 19:38 Uhr

„Rudolf Wenighofer war nicht nur ein sehr geachteter Kfz-Mechaniker, sondern ein wichtiges und beliebtes Mitglied unserer Gesellschaft. Er konnte stets mit allen und alle konnten auch mit ihm, sowohl in der Politik und auch in zahlreichen Vereinen, die er zum Teil auch mitgegründet hatte, wie auch die Autorenrunde“, so der Leiter der Runde, Erwin Matl, in seiner Begrüßung.Danach kam der Autor Rudi Wenighofer in zwei CD-Einspielungen auch selbst zu Wort und einige der Gäste hatten dabei Tränen in den Augen. Alle aber bewunderten wieder einmal dessen wunderbare Sprache, sowohl in Mundart als auch in Hochdeutsch.Adventlich-winterlich-weihnachtliche Texte zahlreicher Mitglieder der Autorenrunde standen dann am Programm der Lesung, bei der Johanna Friedrich eine beachtenswerte erste Talentprobe gab.Musikalisch gekonnt umrahmt wurde die Lesung vom Duo Gerhild Krassnig (Gitarre) und Luna Marie Luce (Violine).