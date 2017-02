Vernissage "free your mind"

Wien: Atelier K |

Es wird wieder unanständig!



Am Donnerstag, den 2. Februar, laden wir wieder ins Atelier K zur Erotic Art Show "free your mind".



Passend zum Thema wird es auch einen erotischen Showact, der wunderbaren Burlesquekünstlerin Kate DeVienne geben.





Ausgestellt wird Erotisches, Pornografisches und Obszönes aus Malerei, DigitalArt und Fotografie - von Desiree Mabrier und Rob Kern





Erotism/Obscenity/Pornography



Let's get naughty!



Damit uns niemand verhungert, wird es auch ein kleines Buffet geben.



Wann? 2.2.2017, ab 19h

Wo? Atelier K, Holochergasse 34a, 1150 Wien



sponsored by Yxaiio - the first aphrodisiac drink



www.yxaiio.com