05.02.2017, 17:50 Uhr

Der Amurleopard (Panthera pardus orientalis) ist eine Unterart des Leoparden, die ehemals im Nordosten Chinas, dem nördlichen Korea und im Südwesten der russischen Region Primorje heimisch war. Seit 1996 wird der Amurleopard auf der Roten Liste gefährdeter Arten der IUCN als vom Aussterben bedroht (Critically Endangered) geführt; im Jahr 2007 gab es in freier Wildbahn nur noch 14–20 erwachsene und 5–6 Jungtiere. Außerhalb Russlands war die Art ausgestorben. Durch Bemühungen von Tierschützern und nach der Ausweisung großer Schutzgebiete in Russland hat sich der Bestand des Amurleoparden inzwischen etwas erholt; zu Beginn des Jahres 2015 wurden in Russland bei einer großflächigen Zählung wieder 57 wildlebende Exemplare nachgewiesen. Hinzu kommen etwa 12 bis 15 Tiere, die über Russland wieder nach China gelangt sind. Damit hat sich der Bestand des Amurleoparden in der Wildbahn seit 2007 mehr als verdoppelt. (Quelle: wikipedia.org)