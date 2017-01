Ich freu mich dreifach ...

25.01.2017, 21:42 Uhr

... 1. ich es gar nicht mitbekommen hätte (weil's ja doch in der Mitte "gut versteckt" war ... ;-) ), dass die Redaktion an meinen Panda-Pics Gefallen fand, wenn mir's nicht ...... 2. ein aufmerksamer Schüler heute morgen unter die Nase gehalten hätte und es gar nicht glauben konnte, dass sein Lehrer die Panda-Zwillinge fotografiert hatte, und ...... 3. offenbar dieser mein Schüler sogar außerhalb der Schule etwas LIEST (und wenn's "nur" die bz ist ... ;-) )In diesem Sinne: Danke an die Redaktion!