Neue Pläne: Im „Brick-5“ soll es bald ein Café geben

09.01.2017, 15:02 Uhr

Das Rudolfsheimer Kulturzentrum in der Fünfhausgasse hat einen neuen Betreiber und wird erweitert.

RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Der Neue im Brick-5 heißt Günther Hopfgartner. In der Szene ist er kein Unbekannter, hat er doch mit einer Mischung aus Café und Kultur schon im 7Stern einen vollen Erfolg eingefahren. Jetzt startet Hopfgartner mit demselben Konzept auch im Brick-5 durch. "Dahinter steht die Idee, über einen Gastrobetrieb Kunst zu fördern. Das passt auch hier sehr gut hin", so Hopfgartner.Dazu soll die ehemalige jüdische Turnhalle – das Herzstück des Gebäudes – zu einem Café-Restaurant umgewandelt werden. "Das Thema für unser Café hat sich aus der Geschichte des Raumes ergeben. Wir nehmen die Bilder vom Maccabi-Turnverein als Vorlage, um hier das gleiche Ambiente entstehen zu lassen: alte, braune Turnmatten aus Leder, Sprungböcke und Kletterringe. Alles soll an die Turnhalle von damals erinnern", sagt Hopfgartner.

Nachbarn einbeziehen

Zur Sache:

Ein offener Raum für künstlerische Experimente und Nachbarschaftsinitiativen. Auch das Angebot wird erweitert. "Wir machen Ausstellungen in Form von Events, wie zum Beispiel ‚Die SCHAUKEL': Zwei Künstler unterschiedlicher Genres können dabei einen Monat lang hier gemeinsam leben, arbeiten und experimentieren. Das Ergebnis wird dann drei Tage lang in Form einer Ausstellung präsentiert." Auch das Loft wird zum Labor und Experimentierfeld ausgebaut.Rudolfsheim sei ein spannender, lebendiger Bezirk mit viel Potenzial, schwärmt Hopfgartner. "Anders als im 7. Bezirk wollen wir hier die Nachbarschaft viel stärker in unser Tun einbeziehen." Im Frühjahr soll die Dachterrasse deshalb auch mit Hilfe der Hausbewohner und Nachbarn bepflanzt werden. Die Community sei wichtig, das Café solle zu einem echten Treffpunkt im Grätzel werden.Neben dem Café ist auch ein Gastgarten geplant. Doch noch ist nichts von beiden fix. "Unser Ansuchen um eine Betriebsstätten-Genehmigung ist noch offen. In zwei Monaten erwarten wir das Ergebnis. Wir sind aber zuversichtlich, dass es ein positives sein wird", so Hopfgartner.Das Brick-5 ist ein Verein zur Förderung multimedialer Kunst und Technik und besteht seit 2002. Der Verein unterstützt junge Künstler, die sich für die Realisierung von Projekten oder Ausstellungen jederzeit bewerben können. Mehr Informationen gibt es auf www.brick-5.at