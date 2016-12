Rudolfsheimer Start-up produziert Indoor-Beete fürs Eigenheim

26.12.2016, 00:00 Uhr

Nachhaltig und biologisch abbaubar sind die Hochbeete von "Ponix Systems"

RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Auch im Winter frisches Obst und Gemüse ernten, ganz ohne Erde und in den eigenen vier Wänden. Klingt unmöglich? Von wegen! "Herbert", ein Gemüse- und Kräuterbeet, macht das möglich. Zwei Jahre lang haben die Start-up-Gründer Alexander Penzias und Alvaro Lobato-Jimenez mit ihren Kollegen an dem Vorhaben getüftelt. Herausgekommen ist dabei ein Produkt, das Stadtbewohnern den Anbau und den Umgang mit Lebensmitteln näherbringen soll.

Ab Frühjahr 2017 im Online-Handel

"Viele Menschen haben den natürlichen Bezug zu Lebensmitteln verloren. Wir wollen dieses Bewusstsein wieder stärken", so Penzias. Vorbild für das Indoor-Beet ist die sogenannte "Aquaponik", eine Methode, bei der man Fische mit Gemüse züchtet. Dank seiner Leidenschaft für Aquarien ist Penzias schon lange mit dem Aquaponik-Verfahren vertraut. Darauf beruht auch der Name ihres Start-ups "Ponix Systems". Die gute Nachricht: Für die Beete daheim braucht es weder Fisch noch Aquarium."Herbert" – der Name leitet sich vom englischen Wort "herbs" für "Kräuter" ab – ist ein Kasten mit 15 Vertiefungen. Diese sind mit biologisch abbaubaren Schwämmen gefüllt, in denen die Samen gesetzt werden. Ein integrierter Wassertank versorgt die Pflanzen mit Flüssigkeit und Nährstoffen, LED-Lampen sorgen für das nötige Licht.Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit sind den Unternehmern dabei besonders wichtig. "Wir lassen alle Materialien regional produzieren. Auch der Energieverbrauch ist gering", betont Penzias.120.000 Euro haben die beiden Jungunternehmer schon in ihr Projekt gesteckt. Doch noch ist das Produkt nicht auf dem Markt. 50.000 Euro fehlen noch bis zur vollständigen Finanzierung. Das fehlende Kapital soll durch den Vorverkauf hereinkommen. Dieser soll im Februar auf der Spendenplattform "Kickstarter" beginnen. "Herbert" wird nur online erhältlich sein, voraussichtlich ab dem kommenden Frühjahr. Der Preis für das Eigenheimbeet wird im regulären Verkauf 490 Euro betragen, während der Kickstarter-Kampagne kostet es 290 Euro.Weitere Informationen zu "Herbert" und der Kampagne gibt’s auf www.getaherbert.com