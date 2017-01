Everybody was Kung-Fu-fighting ...

27.01.2017, 22:26 Uhr

Bewundernswerter Einsatz der jüngsten Fußballer, auch wenn die Bilder etwas älter sind. Der kleine Kicker am zweiten Bild im weißen Dress machte seinen Weg von Stadlau über Austria Wien/Akademie auf die "Insel", spielt mittlerweile als Profi in England und "klopft" an die Tür der Kampfmannschaft des FC Middlesborough. Er ist auch schon Mannschaftsstütze im U19- und U21-Nationalteam Österreichs. Wer findet seinen Namen mit diesen Tipps heraus?